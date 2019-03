Rapid-Präsident Krammer: "Es gibt ein Gespräch mit Bickel"

Im Gespräch ist die spektakuläre Rückkehr von Ex-Trainer Zoran Barisic. Rapid-Präsident Michael Krammer antwortet auf KURIER-Anfrage dazu äußerst kurz angebunden.

KURIER: Welche Schlüsse zieht die Klubspitze aus dem verpassten Ziel Top 6 und dem Auftritt in der zweiten Hälfte gegen Hartberg?

Michael Krammer: Es gibt diese Woche einen Termin mit dem Trainer und dem Sportdirektor, um zu besprechen, welche Konsequenzen sie vorschlagen. Wir brauchen eine Analyse, was schiefgegangen ist und eine klare neue Zielvorgabe. Die Qualifikationsgruppe wird für den gesamten Verein ein Charaktertest.

Der auslaufende Vertrag mit Fredy Bickel wurde im Dezember mündlich und per Handschlag verlängert. Die offizielle Unterschrift blieb trotz Ankündigung aber aus. Wird Bickel im Amt bleiben?

Fredy Bickel hat einen aufrechten Vertrag, wir werden uns unterhalten. Es wird ein Gespräch mit Bickel geben. Es geht aber nicht um Frage „ Fredy ja oder nein“, sondern um eine Analyse, was passiert ist und wie wir in die Zukunft gehen.