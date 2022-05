Rangnick über Manchester United: "Müssen absolute Top-Spieler holen"

Fehlende Konstanz

Der Schwabe hatte sein Amt Anfang Dezember angetreten, danach brachte es United in der Premier League auf zehn Siege, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen. Im Champions-League-Achtelfinale war gegen Atletico Madrid Endstation, im FA-Cup scheiterte man an Zweitligist Middlesbrough. "Ich bin nicht glücklich mit den Ergebnissen, vor allem mit jenen in den letzten vier, fünf Wochen. Uns hat die Konstanz gefehlt", gestand der Coach.

Ab 1. Juni fungiert Rangnick offiziell als ÖFB-Teamchef und parallel dazu als Berater von Manchester United, in dieser Eigenschaft ist er vor allem für die Verstärkung des Kaders zuständig. Seine Arbeitszeit für den englischen Rekordchampion soll sechs Tage pro Monat betragen. Das letzte United-Match mit Rangnick auf der Bank steigt am 22. Mai bei Crystal Palace, rund um diesen Termin wird der Deutsche auch seinen ersten ÖFB-Kader veröffentlichen. Das erste Zusammentreffen mit den österreichischen Internationalen ist für den 28. oder 29. Mai in Bad Tatzmannsdorf geplant.