Ronaldo half mit beim ersten Sieg von Rangnick als Teamchef

Ralf Rangnick stand gestern erstmals auf der Linie von Manchester United, nachdem bekannt wurde, dass er nach Ende der Saison österreichischer Teamchef wird. Nachdem die Champions-League-PlĂ€tze fĂŒr Manchester United bereits in weite Ferne gerĂŒckt sind, mĂŒssen CR7 und Co. sich zumindest die Teilnahme an der Europa League sichern.

Nach dem 1:1 gegen Chelsea tauschte Ralf Rangnick nur an einer Position, Mata ersetzte gegen Brentford ĂŒberraschend auf dem linken FlĂŒgel Rashford. Schon in der 9. Minute spielte Elanga nach einem langen Ball in den RĂŒckraum und Bruno Fernandes schoss ein. Kurz vor Seitenwechsel hat der VAR etwas gegen ein Tor von Cristiano Ronaldo. Der darf aber nach einer Stunde nach einem verwandelten Elfer jubeln, der Portugiese war zuvor selbst gefoult worden. Etwas mehr als zehn Minuten spĂ€ter macht Varane alles klar.