Österreich auf Platz 23 der FIFA-Weltrangliste

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat einen weiteren Sprung in der FIFA-Weltrangliste gemacht. In dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking erscheint die Koller-Truppe auf dem 23. Rang, sechs Plätze besser als im letzten Monat. Das ist zugleich die beste Platzierung des ÖFB-Teams seit 15 Jahren. Im August 1999 stand man ebenso wie nun auf dem 23. Rang, im Mai desselben Jahres war man sogar auf dem 17. Platz gelegen.

In der Jahreswertung 2014 liegt Österreich sogar auf dem 15. Platz, noch vor großen Fußball-Nationen wie Spanien, England und Italien. Erster in der neuen Weltrangliste ist wie schon im Vormonat Weltmeister Deutschland, vor Vizeweltmeister Argentinien und Kolumbien. Der letzte Gegner von Österreich, Brasilien, bleibt auf dem sechsten Rang. Spanien, der im Sommer entthronte Weltmeister, verbesserte sich um einen Platz und ist Neunter.

Den größten Sprung machten die Färöer Inseln, die sich nach dem sensationellen Sieg in der EM-Qualifikation bei Europameister von 2004 Griechenland um 82 Plätze verbesserten.