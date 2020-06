Die Färöer Inseln gewinnen in Griechenland

Die Färöer Inseln sorgten in den Freitagsspielen der EM-Qualifikation für die Topsensation. Der Fußball-Zwerg feierte in Piräus dank des Goldtors von Joan Edmundsson (61.) einen 1:0-Auswärtssieg über Ex-Europameister Griechenland, der damit nach vier Runden mit nur einem Punkt am Tabellenende der Gruppe F steht und wohl bald einen neuen Trainer präsentieren wird.

Das Spitzenduell in diesem Pool gewann Rumänien gegen Nordirland dank eines Doppelpacks von Paul Papp (74., 79.) 2:0, womit die Gäste von der Insel erstmals Punkte und die Tabellenführung abgeben mussten. Hinter den Rumänen (10 Punkte) und Nordirland (9) folgt Ungarn (7), das einen 1:0-Heimsieg über Finnland (4) feierte. Zoltan Gera (84.) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Magyaren.

Die Gruppe D führen nach einem klaren 4:0-Triumph in Georgien weiter die Polen (10 Punkte) an. Kamil Glik (51.), Grzegorz Krychowiak (71.), Ex-Austria-Legionär Sebastian Mila (73.) und Arkadiusz Milik (92.) trafen in Tiflis für die Gäste, die nun drei Punkte auf die ersten Verfolger haben, da die bisher ebenfalls ungeschlagenen Iren in Schottland 0:1 verloren. Shaun Maloney (75.) erzielte den einzigen Treffer im Celtic Park in Glasgow und machte damit den ersten Sieg der „Bravehearts“ seit 53 Jahren gegen die Iren perfekt.