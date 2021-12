Nach dem historischen CL-Aufstieg: Wie es für Salzburg weitergeht

Und wie könnte der Urlaub besser losgehen als mit der Auslosung fürs Achtelfinale in der Champions League? Die steigt am Montag, Salzburg wird aus Topf zwei gezogen und bekommt es mit einem Gruppensieger (außer Lille) zu tun. Auf die Frage nach dem Wunschgegner fällt immer wieder ein Name: Manchester United.