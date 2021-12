Salzburgs Erfolgsrezept: Viel Geld, aber noch mehr Mut und Weitblick

Österreichs Fußballbetrieb wäre gut beraten, gerade jetzt kurz innezuhalten, Bilanz zu ziehen und dann auch unangenehme Fragen zuzulassen. Was sind die Zutaten des Salzburger Erfolgsrezepts? Und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Es sind Fragen, die sich die mittlerweile erschreckend kleinen Wiener Großklubs Rapid und Austria stellen müssten. Salzburg hilft dank der vielen anderen Red-Bull-Aktivitäten (Motorsport, Tanz, Kulinarik) der Blick über den Tellerrand. Der könnte auch bei den Konkurrenten für neuen Hunger sorgen, doch womöglich versperrt das Schnitzel die Sicht.

Harte und blamable Lehrjahre

Es wäre obendrein zu billig, alles mit der finanziellen Übermacht zu beantworten. Erstens nimmt im Konzert der nun 16 ganz Großen Salzburg bestenfalls den Part des Triangels ein; zweitens musste auch Dietrich Mateschitz das moderne Fußball-Business erst verstehen lernen. Um in einer Liga mit Grödig oder Hartberg Meister zu werden, genügte auch die alte Philosophie, die auf den Einsatz von namhaften, aber in die Jahre gekommenen Legionären ausgerichtet war. International scheiterte man damit oft und grandios (Stichwort: Düdelingen). Die Blamage in Luxemburg war der Gipfel, aber bereits davor war etwas in Gang gesetzt worden, das als Red-Bull-System Nachahmer findet und Maßstäbe setzt.

Die größten Talente (auch bei Trainern) finden, sie mit System ausbilden, ihnen vertrauen und sie irgendwann um viel Geld auch wieder ziehen lassen – ein so aufwendiges Scouting- und Ausbildungsmodell braucht Mut. Und Geld. Salzburg weiß die Millionen aber auch einzusetzen.