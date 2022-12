Mateschitz, Osim oder Leitgeb: Um wen Österreichs Sport 2022 trauerte

Der Tod von Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz (78) füllte im Oktober weltweit die Schlagzeilen. Der gebürtige Steirer hatte zunächst in das Sponsoring von Einzelsportlern in Trend- und Extremsportarten, danach auch in die Formel 1, Fußball oder Eishockey investiert. Als Mitbegründer der Stiftung "Wings for Life" setzte er sich für die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung ein, viele prominente Sportler beteiligten sich daran.