Zum Tod von Ronnie Leitgeb: Österreichs Tennis verliert seine Seele

Um die Errungenschaften von Ronnie Leitgeb aufzuzählen, der seine Ehefrau Bettina Steigenberger und Sohn Florian aus erster Ehe hinterlässt, würde man wohl Bücher schreiben müssen. Leitgeb war verantwortlich, dass der Daviscup 1994 gegen Deutschland in Graz-Unterpremstätten ein Volksfest wurde oder dass jahrelang in Österreich Turniere gespielt wurden. In St. Pölten, dann in Pörtschach, kurz war der gebürtige Mödlinger auch Turnierboss in Kitzbühel. Von 2012 bis 2015 war er auch als Präsident des Österreichischen Tennisverbandes erfolgreich.