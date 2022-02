Trauer im Tennis um Ex-Muster-Manager Ronnie Leitgeb

Ab 1984 hatte Leitgeb mit Muster zusammengearbeitet. Mit dem fleißigen, sturen Steirer bildete der gewiefte Manager aus Mödling ein unschlagbares Erfolgsduo. Muster schuftete auf dem Tennisplatz und Leitgeb setzte die österreichische Tennis-Hoffnung gekonnt in Szene. Unvergessen ist das Bild den Tennisprofis nach seiner schweren Knieverletzung, als er sitzend mit Gips Bälle schlägt.

1995 am Gipfel

Muster sollte danach noch stärker zurückkommen und an der Seite Leitgebs 1995 seinen größten Triumph feiern. In Paris gewann er als erster Österreicher ein Grand-Slam-Turnier, wenig später wird er die Nummer eins der Tenniswelt. Das Duo war damit am Gipfel angekommen.

Später managte Ronnie Leitgeb auch den österreichischen Schwimmstar Markus Rogan sowie den Tennisspieler Jürgen Melzer.