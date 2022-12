Der König ist tot: Fußball-Welt trauert um Brasilien-Legende Pelé

Pelé wurde am 23. Oktober 1940 in Tres Coracoes im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais geboren, als Sohn eines Provinzfußballers und einer Wäscherin. Pelé hieß der Tormann der Mannschaft von Vater Dondinho. Also nannte sich der kleine Edson Arantes do Nascimento auch Pelé.

1957 begann bei Santos seine Karriere als Profispieler, in seiner ersten Saison und im Alter von gerade einmal 16 Jahren wurde Pelé bereits Torschützenkönig. Noch im gleichen Jahr feierte er sein Debüt in der Nationalmannschaft, mit der er 1958 sogar den WM-Titel holte. Er war gerade 17 Jahre alt, als er im Finale gegen die Schweden einen Treffer schoss und ist bis heute der jüngste Fußballweltmeister aller Zeiten. Mit ihm wurde Brasilien auch 1962 und 1970 Weltmeister.