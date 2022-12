Markus Schopp kehrt als Trainer nach Hartberg zurück

Von 2018 bis 2021 war Markus Schopp bereits drei Jahre lang erfolgreicher Trainer in Hartberg. Nun kehrt der 56-fache ÖFB-Teamspieler zurück an seine alte Wirkungsstätte und übernimmt den Klub als Trainer und Sportchef in einem.

„Es sind viereinhalb Jahre vergangen, seit der TSV Hartberg in die höchste österreichische Spielklasse aufgestiegen ist. Da waren mitunter sehr intensive Jahre mit schönen Erfolgen wie dem Erreichen eines Europacup-Startplatzes oder dem Einzug in ein ÖFB-Cup-Halbfinale dabei. Andererseits hat es auch weniger schöne Momente gegeben, in denen es um den Verbleib in der Liga gegangen ist. Hartberg hat in der Vergangenheit aber stets bewiesen, dass man aus diesen Phasen auch wieder herauskommt, wenn alle an einem Strang ziehen“, erläutert Schopp in einer Aussendung des Klubs.

Im Moment, so der Grazer, befinde sich der Klub in einer schwierigen Lage. "Ich werde in diese Aufgabe auch all meine Erfahrungen einbringen, die ich speziell in meiner kurzen aber sehr intensiven Zeit in England gewonnen habe." Nach seinem Abschied aus der Steiermark war Schopp im Herbst vorigen Jahres Trainer des FC Barnsley in der 2. Liga.

Geschäftsführer und Obmann Erich Korherr sagt: „In den letzten Wochen haben wir uns sehr um Markus Schopp bemüht und viele Gespräche geführt. Markus war von Beginn an unser Wunschkandidat. Er hat in den ersten drei Hartberger Bundesliga-Jahren hervorragende Arbeit geleistet.