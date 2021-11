Barnsley trennt sich von Trainer Markus Schopp

Im Juni dieses Jahres heuerte Schopp bei Barnsley an, wenige Monate später ist das Abenteuer für ihn vorbei. Barnsley liegt in der Championship auf dem vorletzten Platz, sieben Niederlagen in Folge waren zuviel des Schlechten.

Nach der letzten Niederlage am Wochenende gegen Bristol (zwei Tore von Weimann) meinte Schopp noch: "Das einzige, was nicht passte, war das Resultat. Wir sind knapp dran." Den Weg darf der Steirer aber nicht mehr weitergehen. Schopp hatte die Stelle nach drei Jahren in Hartberg als Nachfolger des früheren LASK-Trainers Valerien Ismael angetreten.

Am Mittwoch empfängt der Vorletzte Barnsley den Letzten Derby County. Ohne Schopp.