Marc Janko vor der EM 2020: Aufpassen auf Arnautovic

Noch müssen wir auf unseren Auftaktgegner warten, er könnte Rumänien in Bukarest heißen, womit das ÖFB-Team gleich mit einem Auswärtsspiel ins Turnier starten würde. Da man diesmal quer über Europa verstreut spielt, wird das klassische EURO-Feeling vielleicht nicht aufkommen. 2016 in Frankreich wurden wir in jeder Sekunde daran erinnert – an den Flughäfen, in den Städten, auf den Straßen. Jede Sekunde hast du gemerkt und gespürt, dass du bei einer EURO bist. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dieses Mal eher im Modus einer Qualifikation wähnt, wo man einfach zu drei Auswärtsspielen reist.