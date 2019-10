Marc Janko über das ÖFB-Team: Totgesagte leben länger

Zwei Spiele, null Punkte bei noch acht ausstehenden Partien. Die "Zu-Tode-betrübt-Welle" nahm Kurs auf die Alpenrepublik. Schon wieder. Grenzkontrollen sinnlos, niemand war mehr sicher. Den Anfang machte überraschenderweise ÖFB-Präsident Windtner selbst, als er direkt nach dem Match in Haifa im wahrsten Sinne vorneweg ging und sichtlich emotional aufgewühlt von einer "Schülermannschaft" sprach.

So ehrlich muss man sein, Zeitpunkt und Wortwahl waren schon mal besser gewählt, haben intern nur bedingt geholfen und kamen auch dementsprechend beim Team an. Die 2:4-Niederlage in Israel war für Fußball-Österreich gleichbedeutend einer Rezession. Die Stimmung im Land kippte, der Glaube an eine erfolgreiche Quali schien verloren. Es ging mehrheitlich nicht mehr um die Frage, ob man scheitern würde, sondern nur mehr um das Wann.