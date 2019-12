EM-Planung: Das Christkind soll dem ÖFB Klarheit bringen

Bukarest klingt so weit und ist doch so nah. Achtzig Minuten vergingen wie im Flug, die ÖFB-Delegation weilte am Sonntagvormittag schon wieder in Wien. Nach der Auslosung am Samstagabend hatte man noch diskutiert und viele Gespräche mit anderen Verbänden geführt, dabei ging es in erster Linie um zwei mögliche Testspiele im März und zwei weitere unmittelbar vor der EURO Ende Mai oder Anfang Juni.

Generalsekretär Bernhard Neuhold skizzierte dem KURIER gegenüber das Prozedere der nahen Zukunft. Bis Weihnachten will man alles unter Dach und Fach bringen. Das Christkind möge Klarheit für den März 2020 bringen, ob das von Teamchef Franco Foda gewünschte Trainingslager (bevorzugte Destination: Spanien) inklusive zweier Testspiele stattfindet.