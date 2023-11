Österreichs Klubs in der Europa League: Von Liverpool bis Liebenau

An der legendären Anfield Road nimmt der LASK (21 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) den Kampf gegen das vorzeitige Aus auf der internationalen Bühne in Angriff. Beim englischen Giganten spekulieren die krassen Außenseiter mit einem Punkt, um in Europa-League-Gruppe E wenigstens im Rennen um Platz drei zu bleiben.

Hoffen auf die Sensation

„Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, glauben wir immer an unsere Chance, etwas mitnehmen zu können“, betonte Trainer Thomas Sageder. Mit einem Sensationssieg bliebe sogar Rang zwei und damit der Aufstieg in die Zwischenrunde in Reichweite, erklärtes Ziel ist aber Platz drei und damit der Umstieg in die Conference League.