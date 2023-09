EL-Kracher live: So steht es beim LASK gegen Top-Klub Liverpool

In Linz ist für das Gastspiel des großen FC Liverpool alles angerichtet. Ein ausverkauftes Haus und die national aufstrebende Form lassen den LASK beim Startschuss in die Europa League am Donnerstagabend (18.45 Uhr) hoffen. Vom "Spiel des Jahres" für den ganzen Verein sprach Kapitän Robert Zulj im Vorfeld, "keine Angst" will Trainer Thomas Sageder haben. Auf unmotivierte "Reds" sollten sich die Athletiker nicht einstellen.