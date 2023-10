Jubel in Polen: Sturm Graz holt den ersten Europa-League-Sieg

Nachlässig

Sturm hatte durch den Polen Wlodarczyk nach der Pause eine famose Kopfballchance, Tormann Kovacevic parierte. In der Defensive agierte Sturm aber sehr fehlerhaft, Spitzenmannschaften hätten dies längst ausgenützt. Tudor konnte so mit Leichtigkeit in den Strafraum ziehen, der Kroate schloss aber mit einem Roller ab, der eine leichte Beute für Goalie Scherpen war. Die beste Chance in dieser Phase vergab aber der freistehende Böving. Sturm kombinierte sehr fein, Wlodarczyk, der seit sechs Partien ohne Torerfolg geblieben war, und Prass kamen zu den nächsten Chancen. Beide Male war mit dem Kroaten Kovacevic der Beste der Gastgeber zur Stelle.