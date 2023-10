Sturms EL-Gegner Rakow: Keine richtige Heimat, aber einen Millionär

Architekt des Aufstiegs

Rakows Klub-Präsident gilt als Architekt des sportlichen Aufstiegs. 2017 gelang der Aufstieg in die zweite Liga, 2019 kehrte die 220.000-Einwohner-Stadt ins Oberhaus zurück, 2021 wurde das 100-jährige Bestehen als Vizemeister mit dem Cupsieg gefeiert und 2023 der erste Meistertitel. Der Einzug in die Champions League wurde nur knapp verpasst. Womöglich wäre der Durchmarsch der „Medaliki“ (Medaillons) in die Königsklasse selbst im ambitionierten „Świerczewski-Plan“ ein zu schneller Schritt gewesen. Der Inhaber der riesigen Einzelhandelskette x-kom, laut Forbes-Magazin 370 Millionen Euro schwer, hat aber einen durchdachten Zweijahresplan aufgestellt.