Salzburg nach CL-Pleite: "Es soll kein Depressions-Gefühl aufkommen"

In der Pause traf Struber anscheinend die richtigen Worte. "Dann hat man gesehen, dass es schwer ist gegen uns, wenn wir unser wahres Gesicht zeigen", sagte er. "Wenn wir 'all in' gehen, sehr synchron sind, dann kommen wir ins letzte Drittel." Salzburg verströmte zwar auch in den zweiten 45 Minuten nur selten echte Torgefahr, brachte die Basken aber deutlich stärker in Bedrängnis und vermittelte damit zumindest eine Ahnung von alternativen Ergebnisszenarien. "Wir haben mit mehr Tiefgang gespielt, dann können wir auch Chancen kreieren", bestätigte Bidstrup.

➤ Mehr lesen: Erfolge für Österreicher-Klubs in der Champions League

Keine Ausreden

Auch Schiedsrichter Bartosz Frankowski hob den Bullen an diesem Abend nicht unbedingt die Flügel. Den Elfmeter nach Foul an Roko Simic bald nach Wiederbeginn (48.) erklärte er nach VAR-Studium für obsolet, auch das Strafraum-Handspiel Jon Pachecos (76.) blieb ungeahndet. Schon in der ersten Hälfte hatte ein Foul des enteilten Simic nicht als Verhinderung einer offensichtlichen Torchance gezählt (15.). "Hätten wir den Elfer (gleich nach der Pause, Anm.) bekommen, wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen", stellte der zur Halbzeit für Oumar Solet eingewechselte Innenverteidiger Samson Baidoo klar. Auch Struber erkannte eine "klare Handszene" und "ein Ziehen an Simic", wollte aber keine Ausreden suchen. "Summa summarum war es nicht immer der Spielverlauf, den wir uns vielleicht erhofft haben."