Nächste CL-Sensation? Live-Stand bei Salzburg gegen Real Sociedad

Im Duell mit ihren "Lieblingsspaniern" wollen Salzburgs Fußballer am Dienstag-Abend (18.45/live Sky) die Pforten zum Champions-Glück weiter öffnen. Zwei Wochen nach dem 2:0-Auftaktsieg bei Benfica gastiert Real Sociedad in Salzburg und damit jenes Team, das beim Europa-League-Erfolgslauf 2018 aus dem Weg geräumt wurde. Im Vergleich zu damals präsentiert sich Real aktuell aber in starker Form und bedeutet damit eine "wahnsinnige Herausforderung", wie Trainer Gerhard Struber sagte.

