Bittere Champions-League-Heimpremiere für Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte trotz 2:0-Führung verpasst und seine Niederlagen-Serie auch auf europäischer Fußball-Bühne fortgesetzt. Vor 73.445 Fans im Berliner Olympiastadion mussten sich die Köpenicker am Dienstag dem SC Braga durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:3 (2:1) geschlagen geben. Nach zwei Spieltagen in der Gruppe C sind die Eisernen mit null Punkten Letzter.