Demir erstmals in der Startelf, Barcelona erkämpft sich ein 1:1

Zum ersten Mal stand Yusuf Demir in der Startformation des FC Barcelona. Der 18-jährige Wiener stürmte rechts mit Memphis Depay und Philippe Coutinho. Aber für die Katalanen stand es schon nach 86 Sekunden 0:1. Nach einem schlampigen Zweikampf von Busquets und einer perfekten Flanke von Escudero köpfelte Duarte zur Führung ein.

Die Katalanen, die nicht erst seit dem 0:3 in der Champions League gegen die Bayern angezählt sind, hatten in der Folge fast 80 Prozent Ballbesitz, Memphis vergab die viele Möglichkeiten. De Jong köpfelte gar aus vier Metern über das Tor (80.). Demir agierte ballsicher, aber nicht zwingend und wurde in der 75. Minute für Pique ausgetauscht.

Der Ausgleich gelang Barcelona erst in der 90. Minute: Der 22-jährige Verteidiger Araujo verwertete eine Flanke des 17-jährigen Gavi per Kopf zum 1:1.