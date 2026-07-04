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Fußball

„Wir sind wie eine Familie“: Kolumbien träumt vom WM-Viertelfinale

Vier Spiele, drei Siege und ein Unentschieden: Kolumbien überzeugt bei dieser WM auch gegen Ghana und steht nach einem 1:0-Sieg im Achtelfinale.
Max Langer
04.07.2026, 14:11

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Kolumbianische Spieler jubeln miteinander auf dem Rasen

Ein Stadion erleuchtet in Gelb. So war es bei den bisherigen Gruppenpartien der kolumbianischen Nationalmannschaft, so war das im Sechzehntelfinale gegen Ghana und so wird es nun wohl auch in der kommenden K.-o.-Begegnung gegen die Schweiz sein. Über 40.000 Kolumbianer jubelten der Mannschaft beim 1:0-Sieg in Kansas City zu. Die Fans von Kolumbien haben derzeit viel Grund zur Freude. Das spürt auch die Mannschaft. Trainer Nestor Lorenzo findet lobende Worte für die Anhänger der „Los Cafeteros“ (zu Deutsch: „Die Kaffeebauern“): „Die Leidenschaft unserer Fans ist großartig. Sie folgen uns überall hin. Egal, wo wir spielen.“

Man sieht Fans mit einer kolumbianischen Flagge in einem Stadion

Kolumbien gilt auch bei dieser WM als Geheimfavorit. Buchmacher setzen sie sogar auf eine Stufe mit dem Halbfinalisten der WM 2022, Marokko. Ein Weiterkommen in den Kreis der letzten Acht gilt zumindest nicht als unwahrscheinlich. Mit der Schweiz wartet zwar ein schwer einschätzbarer Gegner, zugleich aber auch eine lösbare Aufgabe. Coach Lorenzo warnt allerdings vor den Eidgenossen: „Die Schweizer sind wie eine geölte Maschine. Das wird nicht einfach.“

Ein frühes Tor genügte: Kolumbien steht im Achtelfinale

Bei einem Sieg über die „Nati“ wäre es die zweite Viertelfinal-Teilnahme für Kolumbien in ihrer WM-Geschichte. Zuletzt gelang das bei der Weltmeisterschaft vor zwölf Jahren gegen Gastgeber Brasilien. 2:1 musste sich das Team um den damaligen Super- und heutigen Altstar James Rodriguez geschlagen geben. Sein Anschlusstreffer in der 80. Minute änderte zwar nichts mehr am Ausgang der Partie, bescherte ihm aber mit 6 Treffern den goldenen Schuh.

Ganz so erfolgreich läuft es für den mittlerweile 34-Jährigen nicht mehr. Immerhin stand er bei dieser WM aber in allen Spielen auf dem Platz. Auf Scorerpunkte muss er noch warten. Für die soll nun Bayern-Superstar Luis Diaz zuständig sein, der derzeit bei jeweils einem Tor und einem Assist hält. Trotz Torlosigkeit beim Spiel gegen Ghana wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Den Erfolg seines Teams stellt er über seinen eigenen: „Wir sind wie eine Familie. Jeder ist für den anderen da.“

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Dieses Teamgefüge wird es brauchen, wenn Kolumbiens Reise bei dieser Weltmeisterschaft noch weitergehen soll. Ein möglicher Gegner im Viertelfinale wäre nämlich der amtierende Weltmeister Argentinien. Würden die „Los Cafeteros“ dort überraschen, wäre es die erste Halbfinalteilnahme in ihrer Geschichte.

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