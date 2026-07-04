Tränen bei Kap Verde: Messi beendete das WM-Wunder

Kap Verde ist bei der WM ausgeschieden, darf sich aber dennoch als Gewinner betrachten. Der WM-Neuling hat sich auch gegen Titelverteidiger Argentinien im Sechzehntelfinale teuer verkauft und musste sich erst in der Verlängerung 2:3 geschlagen geben. Im Fokus stand wieder einmal Superstar Lionel Messi, der nicht nur über den Aufstieg ins Achtelfinale (Gegner Ägypten) jubelte, sondern auch über sein 20. WM-Tor, das siebente bei dieser Endrunde. Auch bei ihm war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff groß. „Wir wussten, dass das eine sehr starke Mannschaft ist. Sie haben nicht umsonst gegen Spanien und Uruguay nicht verloren“, sagte Messi. „Es gibt hier keine Geschenke. Das ist diese WM: Alles ist sehr ausgeglichen.“ Direkt nach Spielende ging auch er zu den unterlegenen Spielern der Kap Verde und spendete Trost.

Die Partie zeigte einmal mehr, dass Messi das Um und Auf im Spiel der Argentinier ist. Er erzielte nicht nur den Treffer zum 1:0. Martinez profitierte beim 2:1 von einem perfekten Pass. Und dem Siegtreffer – ein Eigentor von Diney Borges – ging ebenfalls eine punktgenaue Messi-Flanke auf Cristian Romero voraus. Gegen die starken Afrikaner kam aber auch er noch einmal mit einem blauen Auge und einer Beule davon. Traumtor Dass Kap Verde sich gegen Argentinien gleich zwei Mal von einem Rückstand erholte, das hätte vorher keiner geglaubt. Auch wenn die Mannschaft um Kult-Keeper Vozinha in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war. Deroy Duarte hatte den Underdog in die Verlängerung geschossen. In der Verlängerung traf Sidny Lopes Cabral dann per Traumtor zum neuerlichen Ausgleich. Vom dritten Gegentreffer erholten sich die tapfer kämpfenden Insel-Kicker aber dann nicht mehr.