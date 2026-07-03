Argentinien gegen Kap Verde live: So steht es beim WM-Spiel

Für Superstar Lionel Messi wird es auch noch ein Heimspiel. Der achtmalige Weltfußballer von Inter Miami hat sich zuletzt ein bisschen geschont, dennoch sein bereits sechstes WM-Tor erzielt. Angeführt vom 39 Jahre alten Kapitän dürfte Argentinien schnell deutlich machen wollen, wer der Weltmeister auf dem Platz ist und wer der krasse Außenseiter. Ein Aus gegen Kap Verde (0 Uhr/live ORF) wäre fatal.

Es ist das größte Spiel in der Fußball-Geschichte Kap Verdes. Bei seiner ersten WM-Teilnahme erreichte der kleine Inselstaat gleich die K.o.-Runde - und trifft dort jetzt auf den Titelverteidiger. Zwei Ex-Weltmeister haben sich mit Spanien (0:0) und Uruguay (2:2) bereits die Zähne an den „Blauen Haien“ ausgebissen.

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