Kap Verdes großer Held: Tormann-Oldie wird zum Internet-Star
Vozinha! Wer? Kaum jemand kannte den Goalie der Kap Verde vor dem Turnier, eigentlich vor Montag. Beim 0:0 gegen Europameister Spanien avancierte der 40-jährige Vozinha, mit bürgerlichem Namen Josimar José Évora Dias, aber zum Mann des Spiels. Plötzlich rückte er in den Blickpunkt. Und wie!
Vor dem WM-Auftakt folgten dem in Mindelo geborenen Keeper überschaubare 43.000 Menschen auf Instagram. Mittlerweile ist diese Zahl raketenhaft auf 1,8 Millionen angestiegen - Tendenz steigend! Damit hat Vozinha dreimal so viele Follower wie Kap Verde Einwohner hat - rund 530.000.
Deshalb hat er wohl nach dem Schlusspfiff nicht geweint. Zu den Freudentränen mischt sich auch Zuversicht. Denn sein Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves läuft aus, ab dem 1. Juli ist er vereinslos. Doch jetzt dürften die Interessenten für den Tormann-Oldie Schlange stehen.
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