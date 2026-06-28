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Fußball-WM 2026

Jordanien gegen Argentinien live: So steht es beim WM-Spiel

Während Jordanien bereits fix ausgeschieden ist, steht Argentinien bereits als Gruppensieger fest. Um 4 Uhr (live ServusTV) kommt es nun zum Duell.
28.06.2026, 03:30

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Jordanien weiß bereits, dass ihre erste Weltmeisterschaft nach der Vorrunde endet. Selbst bei einem Sensationserfolg bei der Fußball-WM 2026 gegen den Titelverteidiger (4 Uhr/live ServusTV) um Weltstar Lionel Messi steht der letzte Platz fest. Jordanien präsentierte sich bislang engagiert und wird das auch gegen den großen Favoriten versuchen.

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Argentinien hat das Weiterkommen schon sicher. Trainer Lionel Scaloni könnte die Partie gegen das bereits ausgeschiedene Jordanien nutzen, groß zu rotieren, vermuten argentinische Medien. 

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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