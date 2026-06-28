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Jordanien gegen Argentinien live: So steht es beim WM-Spiel
Während Jordanien bereits fix ausgeschieden ist, steht Argentinien bereits als Gruppensieger fest. Um 4 Uhr (live ServusTV) kommt es nun zum Duell.
Jordanien weiß bereits, dass ihre erste Weltmeisterschaft nach der Vorrunde endet. Selbst bei einem Sensationserfolg bei der Fußball-WM 2026 gegen den Titelverteidiger (4 Uhr/live ServusTV) um Weltstar Lionel Messi steht der letzte Platz fest. Jordanien präsentierte sich bislang engagiert und wird das auch gegen den großen Favoriten versuchen.
Argentinien hat das Weiterkommen schon sicher. Trainer Lionel Scaloni könnte die Partie gegen das bereits ausgeschiedene Jordanien nutzen, groß zu rotieren, vermuten argentinische Medien.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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