Australien gegen Ägypten live: So steht es beim WM-Spiel

Geschichte schreiben, um nichts weniger geht es. Noch nie hat Australien ein K.-o.-Spiel bei einer WM gewonnen - 2006 und 2022 gab es jeweils eine Niederlage im Achtelfinale - das soll sich gegen Ägypten (20 Uhr/live ORF) ändern.

Nach dem 3:1 gegen Neuseeland, dem ersten Sieg der Ägypter in ihrer WM-Historie, war die Freude riesig. Gegen Belgien und den Iran spielten sie jeweils 1:1, die Vorrunde schlossen sie also mit fünf Punkten ab. Und nun? Auch in der ersten K.o.-Runde traut sich das Team von Trainer Hossam Hassan und um Offensivstar Mohamed Salah einen Coup zu.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.