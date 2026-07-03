Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Australien gegen Ägypten live: So steht es beim WM-Spiel
Noch nie konnte Australien ein K.-o.-Spiel bei einer WM für sich entscheiden. Gegen Ägypten (20 Uhr/live ORF) soll sich das nun ändern.
Geschichte schreiben, um nichts weniger geht es. Noch nie hat Australien ein K.-o.-Spiel bei einer WM gewonnen - 2006 und 2022 gab es jeweils eine Niederlage im Achtelfinale - das soll sich gegen Ägypten (20 Uhr/live ORF) ändern.
Nach dem 3:1 gegen Neuseeland, dem ersten Sieg der Ägypter in ihrer WM-Historie, war die Freude riesig. Gegen Belgien und den Iran spielten sie jeweils 1:1, die Vorrunde schlossen sie also mit fünf Punkten ab. Und nun? Auch in der ersten K.o.-Runde traut sich das Team von Trainer Hossam Hassan und um Offensivstar Mohamed Salah einen Coup zu.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Kommentare