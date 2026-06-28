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Fußball

Kaffeebauern, Pharaonen, Löwen: Die Kosenamen der WM-Teams - nur Österreich hat keinen

Von der Seleção bis zur Elftal: Fast hinter jedem Nationalteam bei dieser WM steckt ein berühmter Kosename. Nur Deutschland und Österreich tun sich schwer.
Christoph Geiler
28.06.2026, 12:00

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FIFA World Cup 2026 - Group E - Curacao v Ivory Coast

Man kann sich seinen Kosenamen nicht aussuchen. Er wird einem einfach verpasst, ob es man nun will, oder nicht. Und ist er erst einmal da, wird man ihn auch nicht mehr los. 

Irgendwann ist dieser Name dann so geläufig, dass jedem sofort klar ist, was es geschlagen ist.

Wenn etwa im Sechzehntelfinale dieser WM die Elftal auf die Löwen vom Atlas trifft, muss kein Fan im Lexikon der Fußballbegriffe nachblättern: Hinter diesen Kosenamen verbergen sich, wie jeder Anhänger weiß, die Nationalteams von den Niederlanden und Marokko.

Los Canaleros

Mittlerweile kommt kaum noch eine Mannschaft ohne einen Überbegriff aus. Bei afrikanischen Teams wird gerne Anleihe aus der Tierwelt genommen, oft spielt die Farbe der Trikots eine Rolle, immer sind es Kosenamen, die bei den Fans große Emotionen auslösen.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands

Das Nationalteam der Niederlande hat zwei Kosenamen: Elftal oder Oranje

Wie die Niederlande, die neben Elftal auch noch Oranje genannt wird, haben manche Teams sogar zwei Kosenamen. Equipe Tricolore (wegen der Fahne) und Les Bleus (wegen der blauen Trikots) stehen für die französische Mannschaft. WM-Teilnehmer Panama ist als La Marea Roja (die rote Flut) oder in Anlehnung an den Panama-Kanal Los Canaleros bekannt.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama vs Croatia

Das Nationalteam von Panama wird auch "Los Canaleros" genannt

Klangvoller Name

All diese Bezeichnungen haben sich längst eingebürgert und im Sprachschatz der Fußball-Anhänger verewigt. Wer Rekordweltmeister Brasilien meint, der redet ehrfürchtig von der berühmten Seleção (Auswahl) – ein Begriff so klangvoll wie die Kosenamen der Brasilianer von Pelé über Socrates bis Zico

Argentiniens Fußballheld Lionel Messi hat die Albiceleste (die Hellblauweißen) 2022 zum dritten WM-Titel geführt, das Team vom Nachbarland Uruguay wird hingegen nur La Celeste (die Hellblauen) genannt. Mitunter besteht sogar Verwechslungsgefahr. Sowohl Belgien als auch Südkorea reklamieren für sich die Bezeichnung Rote Teufel.

FIFA World Cup 2026 - Argentina fans gather for a traditional banderazo rally

Lionel Messi führt Weltmeister Argentinien an, die Albiceleste.

Reich der Tiere

Auch das offizielle Wappen oder die Landesfahne spielen eine Rolle: Die Engländer werden nicht etwa Three Lions gerufen, weil sie schon drei WM-Titel hätten (es ist tatsächlich nur einer), sondern weil seit dem Jahr 1198 drei Löwen das englische Wappen zieren. Ähnlich verhält es sich bei den Schweden, deren Name Tre Kronor auf das jahrhundertealte Landeswappen mit drei Kronen zurückgeht.

FIFA World Cup 2026 preparations - England training session

Der Blick auf das Wappen erklärt, warum das englische Nationalteam rund um Goalgetter Harry Kane "Three Lions" genannt wird.

Grundsätzlich ist der Fußball aber eine ziemlich tierische Angelegenheit. Das österreichische Team hatte es in der Nacht auf heute mit Les Fennecs, den Wüstenfüchsen aus Algerien zu tun. 

Im bunten Zoo der WM-Teams sind weiters noch zu bestaunen: Elefanten (Elfenbeinküste), grüne Falken (Saudi Arabien), blaue Haie (Kap Verde) und jede Menge Raubkatzen: Von den Löwen von Teranga (Senegal) über die Leoparden (DR Kongo) bis hin zu den Löwen von Mesopotamien (Irak).

FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia - Fans gather in Brockton

Die blauen Haie von Kap Verde bejubeln den Einzug in die K.o.-Phase

Das ägyptische Nationalteam wird – wie kann es anders sein – die Pharaonen genannt, die Kolumbianer sind wegen ihrer Kaffeeanbaukultur Los Cafeteros, die südafrikanischen Fans rufen ihr Team liebevoll Bafana, Bafana (die Jungs). Die Australier wiederum bejubeln ihre Socceroos, in Neuseeland weiß jeder, dass mit den All Whites die Fußballer und nicht die Rugbyspieler (All Blacks) gemeint sind.

FOI-SOC-SPO-WCS-EGYPT-V-IR-IRAN:-GROUP-G-FIFA-WORLD-CUP-2026

Die Pharaonen aus Ägypten überstanden die Vorrunde ungeschlagen

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Deutscher Flop

Aus Ghana kommen die Black Stars, in Haiti sind Les Grenadiers daheim, selbst WM-Neuling Curaçao hat einen Kosenamen: Blue Wave, die blaue Welle. Nicht zu verwechseln mit der Squadra Azzurra, die Italiener machen zum dritten Mal in Folge bei der WM blau.

Von Neuer bis Alaba: Die Weltauswahl aus dem Sanatorium Hochrum

Es fällt auf, dass man in deutschsprachigen Ländern deutlich unkreativer ist: Das Nationalteam aus der Schweiz heißt schlicht Nati. Deutschland wollte vor einigen Jahren mit großem Marketinggetöse den Begriff Die Mannschaft etablieren. Der Widerstand der deutschen Fans war aber so groß, dass dieser Kosename nach dem WM-Vorrunden-Aus 2022 wieder gestrichen wurde.

Fußball-WM Brasilien Lionel Messi
kurier.at, cg  | 

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