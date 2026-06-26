Von Palme bis Elektroschock: Die Frisuren der WM-Stars im Check

Die Fans schauen den Fußballern bei dieser WM nicht nur auf die Beine. Auch so manche Frisur zieht die Blicke auf sich. Die Schüler der 3B des Akademischen Gymnasium in Innsbruck haben zusammen mit dem KURIER die Frisuren der Stars genau unter die Lupe genommen. Nicht an jedem Fußballer lassen sie ein gutes Haar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters / BRETT DAVIS Marc Cucurella zieht nicht nur wegen seiner Haarpracht die Blicke auf sich

Marc Cucurella Die Frisur des Verteidigers kommt einigen ziemlich spanisch vor. Einige Schüler fühlen sich an eine „Palme“ erinnert, auch der Ausdruck „Busch am Kopf“ macht die Runde. „Diese Frisur muss doch nervig beim Spielen sein“, meint ein Schüler. Hannibal Mejbri Mit seinem Wuschelkopf erregte der Tunesier mehr Aufmerksamkeit als mit seinen fußballerischen Fähigkeiten. Die Nordafrikaner müssen schon nach der Gruppenphase die Heimreise von der WM antreten. Von einem „Windkraftwerk am Kopf“ ist die Rede, einige Schüler glauben, einen Pilz vor sich zu haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STU FORSTER / STU FORSTER Marko Arnautovic ist erstmals bei einer WM am Ball