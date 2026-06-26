Von Palme bis Elektroschock: Die Frisuren der WM-Stars im Check
Die Fans schauen den Fußballern bei dieser WM nicht nur auf die Beine. Auch so manche Frisur zieht die Blicke auf sich. Die Schüler der 3B des Akademischen Gymnasium in Innsbruck haben zusammen mit dem KURIER die Frisuren der Stars genau unter die Lupe genommen. Nicht an jedem Fußballer lassen sie ein gutes Haar.
- Marc Cucurella
Die Frisur des Verteidigers kommt einigen ziemlich spanisch vor. Einige Schüler fühlen sich an eine „Palme“ erinnert, auch der Ausdruck „Busch am Kopf“ macht die Runde. „Diese Frisur muss doch nervig beim Spielen sein“, meint ein Schüler.
- Hannibal Mejbri
Mit seinem Wuschelkopf erregte der Tunesier mehr Aufmerksamkeit als mit seinen fußballerischen Fähigkeiten. Die Nordafrikaner müssen schon nach der Gruppenphase die Heimreise von der WM antreten.
Von einem „Windkraftwerk am Kopf“ ist die Rede, einige Schüler glauben, einen Pilz vor sich zu haben.
- Marko Arnautovic
Der österreichische Liebling der Anhänger ist vor dieser WM erblondet. Über den Geschmack lässt sich streiten. „Seine Haare haben eine andere Farbe als der Bart“, kritisiert eine Schülerin.„Es wirkt fast so, als hätte er die Haare mit Wasserfarben gefärbt.“
- Tahith Chong
Der Mann von der Karibik-Insel Curacao könnte mit seiner auffälligen Matte gut und gerne als Leadsänger einer Rockband durchgehen. Die Schüler sehen ein großes Handicap in dieser Frisur: „Der kann sich doch keinen Helm aufsetzen.“
- Johan Manzambi
Der Schweizer Senkrechtstarter sieht beinahe so aus, als hätte er in die Steckdose gegriffen. „Das sieht doch wie ein Vogelnest aus“, moniert eine Schülerin.
- Erling Haaland
Der norwegische Stürmerstar müsste eigentlich Erling Haarland heißen. Seine wilde blonde Mähne stößt nicht überall auf Gegenliebe: Einige Schüler ziehen gar Parallelen zu einem österreichischen Teamspieler: „Das ist der blonde Sabitzer“, lautet ein Zuruf aus der Klasse 3B.
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