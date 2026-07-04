Kolumbien gegen Ghana live: So steht es beim WM-Spiel

Portugals Spieler äußerten sich nach dem 0:0 im letzten Vorrunden-Spiel voller Respekt über Kolumbien . Physisch und von der Willensstärke her macht der Finalist der Copa America 2024 auch bei diesem Turnier wieder einen starken Eindruck. Einziges Problem ist bislang die schwache Chancenverwertung. Die fiel gegen Portugal und auch beim 1:0 gegen DR Kongo auf.

Ghana steht erstmals seit 16 Jahren wieder in der K.-o.-Runde einer WM. Damals ging es bis ins Viertelfinale. Davon träumt das Team von Trainer Carlos Queiroz auch bei dieser XXL-Endrunde. Um das Sechzehntelfinale zu überstehen, muss jedoch die Defensive gegen Kolumbien (3.30 Uhr/live ORF) besser stehen als beim 1:2 im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien. Es waren die ersten Gegentore für die Westafrikaner im Turnier.

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