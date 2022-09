(Kleine) Erlösung für Rapid in Allerheiligen

"Vielleicht ein Turnaround"

Rapid kann kurz durchatmen, Feldhofer kann seinen Job wohl vorerst weiterführen. Vor allem auch deshalb, weil eine Interimslösung auf der Trainerbank in der aktuellen Situation des Wiener Traditionsklubs gar nicht so einfach wäre. Denn, wie der KURIER berichtete: Eine "logische" Lösung wie zuletzt nach dem Kühbauer-Abschied gibt es diesmal nicht unbedingt. Damals übernahm Steffen Hofmann mit Thomas Hickersberger. Nach drei Spielen folgte Feldhofer. Noch einmal wäre diese Version nicht denkbar. Vor allem in der aktuellen Situation, in der Hofmann sich um eine Liste für die Präsidentschaftskandidatur kümmert.

"Egal, wer jetzt Trainer ist", betonte Feldhofer nach dem Spiel. "Ein Sieg gegen Allerheiligen war ohnehin ein Muss." Doch er hofft, dass seinen Spielern dadurch ein Knopf aufgeht: "Vielleicht ist es ja jetzt ein Turnaround."

Nach Lösungen wird in Hütteldorf weiter gesucht. Sportlich, aber auch organisatorisch. Unterdessen dreht sich die Fußballwelt weiter. Am Sonntag muss Rapid in Altach gegen die Klose-Elf ran, nächsten Samstag daheim gegen den WAC.