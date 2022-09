Rapid-Sportdirektor Barisic: "Das geht an niemandem vorbei"

Die Situation in HĂŒtteldorf "geht an niemandem spurlos vorbei", spielte Barisic auf die Mannschaft an, die sich derzeit sichtlich auch am Platz schwertut. "Aber es geht nur um Fußball. Jeder hat seinen Job. Der der Mannschaft ist es, gute Ergebnisse zu bringen." Die Lage hinter den Kulissen dĂŒrfe die Profis nicht von ihrer Arbeit ablenken.

Apropos Job. Den dĂŒrfte zunĂ€chst auch Trainer Ferdinand Feldhofer behalten. Bei einem Aus im Cup wĂ€re es nach KURIER-Informationen jedenfalls auch fĂŒr ihn als Trainer vorbei gewesen.