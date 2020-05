Junuzovic fällt gegen die USA aus

Eine durchwegs erwärmende Trainingswoche des Nationalteams ist zu Ende. Die letzte Übungseinheiten im spanischen Orihuela wurde bei angenehmen Temperaturen absolviert. Am Samstagvormittag aber brachte eine Abkühlung auf zehn Grad Celsius einen Vorgeschmack auf die Landung am Sonntag in Wien, wo der Countdown für den Test gegen die USA am Dienstag beginnt.

Den verpasst Zlatko Junuzovic wegen einer Sprunggelenksverletzung. Sein Bremer Kollege Sebastian Prödl hat eine Muskelverletzung und ist fraglich. Daher werden die jungen Innenverteidiger Wimmer und Hinteregger nicht zur Unter 21 übersiedeln, die am Montag in der EM-Qualifikation gegen Ungarn spielt.

Genutzt wurde das Trainingslager vor allem dazu, der Mannschaft eine weitere taktische Variante einzuimpfen. Variabler zu werden, das heißt, sich neben dem Offensivpressing auch in der Defensive klüger zu verhalten. Koller beschreibt es so: „Wir versuchen, neben dem Offensivpressing noch eine zweite Sache mit dabei zu haben. Wir haben geübt, tiefer zu stehen, aber nicht weniger aggressiv. Wenn man etwa in Führung ist, lässt man sich tiefer fallen und führt dann mit viel Schnelligkeit die Gegenangriffe aus.“

Martin Harnik glaubt, einige Defizite aus der WM-Qualifikation besser in den Griff bekommen zu haben. „Wir marschieren nach dem Ballverlust voll drauf. Aber es ist genauso wichtig, dass wir in der Defensivarbeit gut in die Ordnung zurückkehren und die richtigen Positionen einnehmen. Nur blind zurücklaufen hat nämlich keinen Wert“, meint der auf Offensive spezialisierte Stuttgart-Legionär. Allzu viele personelle Experimente wird es im Spiel gegen die Amerikaner allerdings nicht geben. Schließlich wollen die Österreicher dem Trend entgegenwirken, gerade in Testspielen ihre schwächsten Vorstellungen zu zeigen.

Im letzten Training verspätete sich Koller übrigens um drei Minuten. Eine Geldbuße wird es nicht geben. „Entscheidend“, sagte Koller lächelnd, „ist immer die Uhr des Trainers.“