Harsche Kritik der Teamkicker an "Österreich"

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wandte sich am Mittwoch mit einer historischen Protestnote an die Tageszeitung Österreich. Der von allen aktuellen Teamspielern unterzeichnete offene Brief übt scharfe Kritik an der Berichterstattung und den Recherchemethoden der Zeitung von Herausgeber Wolfgang Fellner.

Demnach wolle man "die Fülle an schlecht bis gar nicht recherchierten Artikeln in der Tageszeitung Österreich, die häufig als 'Exklusiv-Interviews' bezeichneten Berichte, für die niemand von uns jemals interviewt worden ist, die reißerischen Texte, die nicht selten in Beleidigungen gipfeln (so wurde z. B. zuletzt unser Teamtrainer Marcel Koller als 'Verräter' bezeichnet, den man als 'Packerl an die Schweizer schicken soll') nicht mehr unkommentiert hinnehmen."

Ob man künftig generell auf eine Zusammenarbeit mit der Zeitung verzichten wolle, geht aus der Protestnote jedoch nicht hervor. Teamchef und Verband hatten sich in den vergangenen Wochen bei Fragen nach einer Reaktion zu den Österreich-Berichten stets in Zurückhaltung geübt.

Der ganze Brief zum Download

Der KURIER hat auf die problematische Berichterstattung bereits vor neun Tagen in einer Kolumne (siehe unten) hingewiesen. Österreich hat daraufhin Klagen angedroht.