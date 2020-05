David Alaba lobt das Trainerteam der USA

Der Gradmesser des österreichischen Nationalteams ist noch immer im positiven Bereich: Das Wetter in Südspanien ist weitaus angenehmer als in Österreich. Gestern Vormittag hatten die Teamspieler frei, am Nachmittag wurde wieder gearbeitet.

Schon am Dienstag gegen die USA sollen die ersten Dinge umgesetzt werden, die man nach dem bitteren Aus in der WM-Qualifikation verbessern will. Die Amerikaner sind aber ein bisschen eine Unbekannte. Teamchef Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog sind natürlich ein Begriff. „Als WM-Starter sind sie ein guter Gegner, und sie haben ein gutes Trainerteam“, sagte David Alaba. Der spielte unter Trainer Herzog in Österreichs Unter-21-Auswahl. „Und anfangs bei den Bayern hatte ich ein bisschen mit Klinsmann zu tun.“ Der war von Sommer 2008 bis April 2009 Bayern-Trainer. 2008 hatten die Deutschen das 16-jährige Talent Alaba von der Austria geholt.