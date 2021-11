Ibrahimovic nach brutalem Foul an Azpilicueta: "Würde es wieder tun"

"Ich habe etwas Dummes getan. Ich werde es wieder tun. Hundertprozentig." Zlatan Ibrahimovic wird das erste Spiel des schwedischen Nationalteams in den Play-offs zur WM in Katar 2022 verpassen. Wegen eines dummen Fouls in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien Mitte November. "Es geht nicht um das Verpassen der Play-offs", sagt Ibrahimovic jetzt. Er habe einen jungen Mitspieler verteidigt. Das sei viel wichtiger.

Es lief gerade die 92. Spielminute in Sevilla. Spanien hatte in der 86. den Führungstreffer zum 1:0 erzielt. Für Schweden wurde es immer enger, die WM-Quali noch in der Gruppenphase zu schaffen. Dann, Eckball, Gerangel im Strafraum. Und Routinier Zlatan Ibrahimovic, 40 - bekannt dafür, auf dem Platz seinen Mann zu stehen - packt seine Schulter aus und rammt sie Gegenspieler Cesar Azpilicueta mit voller Wucht in den Rücken.

Azpilicueta, völlig unvorbereitet, taumelt in seinen Mitspieler. Dass er sich dabei nicht verletzt hat, dürfte pures Glück gewesen sein.