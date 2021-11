Nach Brutalo-Foul: Ibrahimovic droht lange Sperre

Einmal will Zlatan Ibrahimovic noch zu einem Großereignis. Doch dieses Vorhaben ist jetzt in Gefahr. Schweden verpasste mit der 0:1-Niederlage in Spanien das Fix-Ticket für Katar, muss ins Play-off. Und da fehlt "Ibra" zumindest im ersten Spiel wegen einer Gelbsperre. Doch dem 40-Jährigen droht noch eine viel längere Sperre, hätte er in Sevilla doch eigentlich Rot sehen müssen.

In der Nachspielzeit, als sich die Niederlage schon abzeichnete, brannten dem Altstar nämlich die Sicherungen durch. Bei einer Ecke konzentrierte er sich nicht auf den Ball, sondern nur auf Gegenspieler Cesar Azpilicueta - und rammte diesem die Schulter brutal in den Rücken. Ibrahimovic tat so, als ob er selbst gestoßen wurde, sah deshalb von Schiri Felix Brych (GER) nur Gelb. Warum der VAR nicht eingriff bleibt ein Rätsel, die Bilder lassen keinen Zweifel: Das hätte Rot sein müssen!