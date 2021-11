So stark sind die möglichen Gegner des ÖFB-Teams im WM-Play-off

Russland

Endlich auch ein Gegner, mit dem sich das ÖFB-Team auf Augenhöhe befindet. Der WM-Teilnehmer von 2018 qualifizierte sich durch den zweiten Platz in der Gruppe H hinter Kroatien fürs Play-off. Damit musste man mit der Slowakei, Slowenien, Zypern und Malta keine Riesen hinter sich lassen. Zuletzt hatten es die Österreicher auf dem Weg zur EM 2016 mit den Russen zu tun. Dabei feierte das ÖFB-Team zwei 1:0-Siege durch Tore von Marc Janko in Moskau und Rubin Okotie in Wien.

In puncto Marktwert sind die Russen im Bereich der Österreicher. Die meisten ihrer Spieler sind wie gewohnt im eigenen Land engagiert. Die beiden größten Stars des Teams allerdings sind Legionäre. Das wäre zum einen Alexei Mirantschuk von Atalanta Bergamo und zum anderen Aleksandr Golovin von AS Monaco. Vor den beiden offensiven Mittelfeldspielern müssen David Alaba und Co. aber nicht in Ehrfurcht erstarren.

Schottland

Wer hätte geglaubt, dass die Österreicher den Briten in der WM-Qualifikationsgruppe den Vortritt lassen müssen? Vermutlich nicht einmal die Schotten selbst. Beim 2:2 in Glasgow in März waren die Österreicher klar überlegen und verschenkten den Sieg. Beim 0:1 in Wien im September bot das Team von Franco Foda eine der schlechtesten Leistungen im Laufe der Qualifikation. Durch einen von Martin Hinteregger verursachten Elfmeter geriet das ÖFB-Team auf die Verliererstraße. Nach vorne hin hatte man gegen die Fünferkette der Bravehearts keine Ideen. Das muss sich ändern.

Denn obwohl Schottland in diesem Jahr auch EM-Teilnehmer war und damit sein erstes großes Turnier seit der WM 1998 bestritten hat, ist und bleibt die Qualität der Österreicher höher einzuschätzen. Star und Kapitän des möglichen Gegners ist Andrew Robertson, Linksverteidiger des FC Liverpool. Aber auch Scott McTominay von Manchester United hat internationales Format, ebenso John McGinn von Aston Villa oder Stürmer Che Adams vom FC Southampton. In Summe ein unangenehmer Gegner, auf dessen Spielweise des modernen Kick and Rush man sich im Fall der Fälle besser einstellen wird müssen, als zuletzt.