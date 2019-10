Herzog vor Rückkehr: "Gibt Zahlen, die uns zu denken geben“

103 Länderspiele bestritt Andreas Herzog für Österreich. Am kommenden Donnerstag aber will der 51-jährige Rekordinternationale als Feldherr des Gegners die österreichischen EM-Ziele gefährden. So, wie ihm das beim EM-Qualifikationsspiel mit Israel im März in Haifa gelang – als Herzogs Schützlinge die lässige Spielweise von Marko Arnautovic und Co . gnadenlos bestraften.

KURIER: 4:2 für Israel nach einem Offensivspektakel. Trauen Sie Ihrer Elf auch im Prater einen Triumph zu?