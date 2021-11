Glasner zittert ums EL-Achtelfinale, nächste Pleite für Stöger

Galatasaray Istanbul ist nach einem 4:2 gegen Olympique Marseille durch, die Franzosen müssen nun am letzten Spieltag um den Umstieg in die Conference League kämpfen. Roter Stern Belgrad übernahm am fünften Spieltag dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Ludogorez Rasgrad die Führung in der Gruppe. Aleksandar Dragovic spielte in der Innenverteidigung durch. Zum Abschluss gastieren die Serben beim Zweiten Braga.