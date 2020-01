Fußball-Splitter: LASK holt ein Talent aus Senegal

29.12. Die Rangers haben am Sonntag in der schottischen Liga erstmals seit neun Jahren im Glasgow-Derby auswärts gegen Celtic gewonnen. Die Rangers siegten 2:1 (1:1) und rückten damit bis auf zwei Punkte an den in der Tabelle führenden Stadtrivalen heran. Außerdem haben die Rangers gegenüber dem Meister der letzten acht Jahren noch ein weniger ausgetragenes Spiel in der Hinterhand.