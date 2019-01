Fußball-Splitter: Hadzikic unterschreibt beim FC Zürich

25.1. Die Wiener Austria hat Stürmer Lucas Venuto an die in der nordamerikanischen Major League Soccer engagierten Vancoucer Whitecaps abgegeben. Der Brasilianer spielte in den Überlegungen von Trainer Thomas Letsch im abgelaufenen Herbst keine große Rolle mehr. Venuto spielte nach seinem Wechsel von Grödig drei Jahre für die Austria, für die er insgesamt 87 Spiele absolvierte.

"Der starke Wunsch von Lucas in die MLS zu wechseln, ein wirtschaftlich vernünftiges Angebot von den Vancouver Whitecaps in Kombination mit unseren perspektivischen Überlegungen in der Kaderplanung ergeben einen in Summe nachvollziehbaren Transfer", meinte Sportdirektor Ralf Muhr am Freitag in einem Statement. Nach dem Abgang des 24-Jährigen will die Austria im Offensivbereich unmittelbar nicht nachjustieren. "Wir halten aber selbstverständlich unsere Augen auch danach offen", erklärte Muhr.