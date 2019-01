Zehn Wochen Pause für PSG-Superstar Neymar

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain muss lange auf seinen Superstar Neymar verzichten. Der Brasilianer muss einer Presseaussendung des Klubs zufolge eine zehnwöchige Pause einlegen und fehlt den Parisern damit auch in den Duellen des Champions-League-Achtelfinales mit Manchester United.

Der Brasilianer laboriert demnach an einer Verletzung am rechten Mittelfußknochen. Der Stürmer werde gemäß der Empfehlung einer Expertengruppe konservativ behandelt, hieß es von Clubseite. Neymar, der sich die Blessur im Cup-Spiel gegen Straßburg vor einer Woche zugezogen hat, war schon im Vorjahr nach dem Bruch des fünften Mittelfußknochens länger außer Gefecht gesetzt. Damals unterzog sich Brasiliens Teamstar in der Heimat einer Operation.