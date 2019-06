Ex-DFB-Teamspieler Hamann soll Freundin angegriffen haben

22.6. Abwehrspieler Matthijs de Ligt wechselt vom niederländischen Meister Ajax Amsterdam zum italienischen Champion Juventus Turin. Wie der Fernsehsender Sky Italia berichtete, soll Ajax für den 19-Jährigen 62 Millionen britische Pfund (69,33 Mio. Euro) erhalten. De Ligt hatte Ajax in diesem Jahr als Kapitän bis ins Semifinale der Champions League geführt. In den Niederlanden ist ein Wechsel zu Juventus schon seit mehr als einer Woche Thema. Denn De Ligt hatte erklärt, dass Juve-Star Cristiano Ronaldo ihn nach der 0:1-Niederlage der Niederländer im Finale der Nations League gegen Portugal darauf angesprochen habe. Der Teenager gilt als einer der gefragtesten Spieler in Europa, nachdem er Ajax zum Double in der niederländischen Meisterschaft und im Cup verholfen hatte. Auch Barcelona, Paris Saint-Germain und andere Topklubs sollen an De Ligt interessiert gewesen sein.