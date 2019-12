Fußball-Splitter: Benzema rettet Real Madrid einen Punkt

15.12. Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft vor dem Mittwoch-Duell mit dem FC Barcelona ein glückliches Unentschieden gerettet, den Punktverlust des Erzrivalen aber nicht zum Sprung an die Tabellenspitze nutzen können. Der Rekordmeister kam durch ein Tor in der Nachspielzeit am Sonntagabend noch zu einem 1:1 bei Valencia und liegt damit weiter mit den Katalanen gleichauf. Barcelona hatte am Samstag mit einem 2:2 in San Sebastian zufrieden sein müssen. Der Clasico der beiden Top-Clubs wird in Barcelona stattfinden. Den Führungstreffer für Cupsieger Valencia hatte Carlos Soler in der 78. Minute frei vor dem Real-Tor stehend erzielt. Karim Benzema erzwang in der fünften Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz noch den glücklichen und stürmisch gefeierten Ausgleich für die „Königlichen“.