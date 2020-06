Scharner gegen den HSV, das ist Brutalität

Scharner ist nach einer Wadenverletzung wieder fit und will im Training beweisen, dass er die wacklige HSV-Defensive stabilisieren kann. Doch Sportdirektor Oliver Kreuzer verbannte den Routinier zu den Amateuren. „Per SMS, drei Stunden nachdem er Paul eine Chance versprochen hatte“, klagt Hobel.

Kreuzer sorgte bereits bei seinen Jobs in Österreich für Verwirrung: In Salzburg kündigte er mehrmals die Verpflichtung von Wunschspieler Keita an – der aber nie kam. Ähnlich lief es bei Sturm, als Kreuzer den Transfer von Jelavic prophezeite, während dieser bei Rapid verlängerte. Der HSV überprüfte am Mittwoch übrigens Scharners Teilnahme am Amateure-Training. Ein Nichterscheinen hätte die fristlose Kündigung zur Folge. „Dieses Vorgehen entsetzt Paul“, sagt Hobel. „Ich schließe nicht mehr aus, dass er aus Frust alles hinhaut und aufhört.“