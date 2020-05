Scharner: "2012 war mein Tiefpunkt"

2005 hatte Paul Scharner zum letzten Mal zu Weihnachten frei. Mit dem Wechsel nach England musste sich der Niederösterreicher auch daran gewöhnen, dass die Feiertage in der Premier League Arbeitstage sind: Am 26. Dezember wird traditionell gespielt, davor trainiert.

Als HSV-Legionär hat der 32-Jährige wieder frei. Zeit, um im Skiurlaub bei einem KURIER-Interview auf ein sportlich enttäuschendes Jahr zurückzublicken.

KURIER: Wie hart war es für Sie als Familienvater, zu Weihnachten in England zu arbeiten?

Paul Scharner: Die ersten zwei, drei Jahre war es schon hart und auch eine große Umstellung. Aber es gibt so viele Menschen, die zu Weihnachten arbeiten müssen. Warum soll es da für Profifußballer eine Ausnahme geben?

Wie haben Ihre Mannschaftskollegen Weihnachten gefeiert?

Die haben am 24. Dezember gar nicht gefeiert und geschaut, dass sie am 25. mittags bei der Familie sein können. Das wäre sich in meinen zwei Jahren bei West Bromwich mit der Fahrt ins Haus nach Warrington bei Wigan und zurück nicht mehr ausgegangen. Also hab’ ich die Kinder nach Birmingham geholt, in die Wohnung, die ich für die Zeit vor den Spielen gemietet habe. In so fremder Umgebung war die Bescherung für die Kinder dann schon komisch.